В Кремле заговорили о 'катастрофических последствиях' в случае взрыва на ЗАЭС и попытались обвинить Киев: чего добивается РФ

В России снова попытались обвинить Украину в якобы готовящемся проведении "диверсий" на Запорожской АЭС. В государстве-агрессоре заявили, что "последствия могут быть катастрофическими", но оккупанты "предпринимают все меры по противодействию угрозам".

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С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Украине на обвинения отреагировали и объяснили, чего добивается Кремль.

Российские пропагандисты растиражировали 5 июля очередное заявление Пескова. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина обвинил Украину в том, что она якобы готовит "диверсии" на своей же ЗАЭС.

"Вокруг Запорожской АЭС достаточно напряженная обстановка. Угроза диверсии со стороны Киева велика. Последствия ее могут быть катастрофические. Но киевский режим уже продемонстрировал готовность не гнушаться ничем. Мы это уже видели на примере Каховской ГЭС", – цинично заявил представитель Кремля.

Он также заявил, что оккупанты на ЗАЭС якобы "принимают все меры по противодействию угрозам на станции".

На наглые обвинения со стороны государства-террориста отреагировали в Министерстве обороны Украины. Заместительница министра Анна Маляр подчеркнула: создавая "информационный шум" о вероятности теракта на ЗАЭС, Кремль готовится к очередному "тотально безрассудному поступку", в котором намеревается обвинить Украину. На очередной теракт Россия готова пойти из-за военных поражений на фронте.

"Страна-террорист способна на какие-либо, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие....Зачем Россия нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории? Чтобы переломить ход войны в свою пользу. Оба сценария – как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение – для РФ являются инструментом достижения военных целей", – заявила Маляр.

Она добавила, что на Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине и Николаевщине экстренные службы уже несколько дней проходят обучение по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС. Это поможет минимизировать возможный вред.

"Что делать сейчас? Сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и соблюдать их рекомендации", – дала Маляр совет украинцам.

Неслучайно выбрали в Кремле и время для очередного витка ядерного шантажа. По мнению члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и военной разведки Федора Вениславского, пугать мир терактом на ЗАЭС Россия начала в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Он будет проходить 11-12 июля и не исключено, что ознаменуется политическим приглашением Украины ко вступлению в Альянс после завершения войны.

Вениславский убежден, что четкая реакция мира на предыдущие преступления России могла бы сдержать Кремль от подрыва ЗАЭС. Теперь же необходимо усиливать ограничения в отношении российской государственной компании "Росатом".

"Если бы мы увеличили санкционное давление и сказали, что если, не дай Бог, произойдет какая-то нештатная ситуация, то Россия не сможет больше выходить на глобальные мировые рынки… И потом, после каких-то нештатных ситуаций, вроде подрыва Каховской дамбы, эти санкции были бы молниеносно введены, то, я думаю, это выступало бы очень мощным сдерживающим фактором", – сказал Вениславский в эфире "Радио Свобода".

Напомним, ранее в России похвастались, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС. Они процитировали заявление гендиректора Агентства о том, что в ходе проверок наблюдатели якобы не нашли подтверждений минирования станции, но "забыли" упомянуть о том, что оккупанты попросту не допустили представителей МАГАТЭ на некоторые участки территории, включая части машинного зала и системы охлаждения АЭС.