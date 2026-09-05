В Крыму ликвидировали директора путинского фонда, собиравшего деньги на войну. Фото

В Крыму ликвидирован исполнительный директор российского фонда "Народный фронт. Все для Победы!" Анатолий Чернышов. Он собирал средства и помощь для оккупационной армии РФ.

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58-летний Чернышов получил смертельные минно-взрывные ранения вблизи Симферополя. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Что известно

По данным российского фонда, Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы вблизи села Скворцово Симферопольского района в оккупированном Крыму.

Там утверждают, что ранения он получил в результате воздушного удара Украины. После этого мужчину госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

В организации также сообщили о посмертном награждении Чернышова орденом Мужества.

Главные истории дня

Чернышов был председателем фонда с октября 2025 года. Организация была зарегистрирована в Москве в 2014 году, а ее деятельность связана со сбором средств и передачей помощи российским военным в рамках проправительственного "Всероссийского народного фронта".

Отметим, что "Народный фронт" – это проправительственная российская организация, созданная при участии главы Кремля Владимира Путина. Ее фонд "Все для Победы!" занимается сбором средств и обеспечением российских военных, воюющих против Украины.

Напомним, ранее в одной из африканских стран во время боевого задания был ликвидирован Дмитрий Сердинов. Он служил в "Африканском корпусе", подконтрольном Министерству обороны России, и был одним из администраторов канала "Воевода Вещает".

Как писал OBOZ.UA, российский каскадер и актёр Чингиз Додиев, снимавшийся в пропагандистских проектах и добровольно ушедший воевать против Украины, был ликвидирован на фронте. Его уничтожили ВСУ на Купянском направлении.

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