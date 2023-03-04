В Крыму женщина включила на всю громкость песню ''Чернобаевка'': для нее требуют наказания. Видео

Во временно оккупированном Крыму женщина слушала в авто песню "Чернобаевка", чем вызвала возмущение Z-сторонников. Приспешники страны-агрессора инициировали обращение в правоохранительные органы, потребовав ее наказания.

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В частности за то, что включила в общественном месте трек, с призывами к убийству российских солдат. Об этом пишут оккупационные Telegram-каналы, публикуя видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, критику крымчан, поддерживающих вторжение войск РФ в Украину, возмутило поведение местной бизнес-леди. Они распространили кадры с женщиной, стоящей у авто, с салона которого доносятся звуки песни "Чернобаевка" украинской группы "ДІТИ Фрістайла".

"Женщина, включившая на полную громкость украинскую националистическую песню "Чорнобаевка", в тексте которой одобряются действия ВСУ и содержатся призывы к убийствам российских солдат, попала на видео", – похвастались Z-пропагандисты.

Telegram-канал "Крымский СМЕРШ" назвал ее "дамочкой с очень плохим музыкальным вкусом", отметив, что это Анжелика К., которая в Алуште держит гостиницу.

"Учитывая тот факт, что украинская националистическая песня звучала в момент, когда автомобиль женщины находился на общественной парковке, многие пользователи соцсетей в комментариях отметили, что формально это публичное исполнение запрещенной песни и дискредитация ВС РФ, призвав правоохранительные органы разобраться в ситуации", – говорится в сообщении пропагандистов.

Предлагаем посмотреть клип на песню "Чернобаевка" группы "ДІТИ Фрістайла", из-за которой так подгорает у сторонников оккупантов:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гимнастка Анна Ризадинова призналась, что прекратила общаться с матерью, живущей в Крыму. Женщина отметила, что это из-за неоднозначной позиции родного человека, который подвергся влиянию роспропаганды.

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