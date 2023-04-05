В Курске ''бавовна'': местные жители сообщили о мощном взрыве. Видео

В Курске (Россия) вечером в среду, 5 апреля, произошла очередная "бавовна". Местные жители сообщают, что слышали мощный взрыв, а также видели яркую вспышку в небе.

Видео дня

Об этом пишут российские СМИ. В сеть также попали видео, которые зафиксировали звук взрыва (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Судя по записям с камер видеонаблюдения, взрыв произошел в 22:15 (по местному времени и по Киеву).

При этом в течение дня губернатор Курской области Роман Старовойт дважды заявлял об обстрелах региона якобы со стороны Украины.

По состоянию на 14:34 он сообщил, что три села – Гордеевка, Успеновка и Троицкое – обесточены в Кореневском районе якобы в результате обстрела окрестностей Гордеевки. В результате, по словам Старовойта, без света остались около 300 человек.

А в 9 часов вечера губернатор заявил, что без электричества остался поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Старовойт пообещал, что последствия обстрела устранят в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ФСБ РФ 5 апреля заявили, что в Брянской области РФ якобы задержали "пилота украинского самолета". Допрос летчика сняли на видео. Задержанный сказал, что выполнял "заказ по проверке украинской ПВО".

– Вечером в Москве загорелось здание минобороны РФ. Возгорание началось с кабинета на третьем этаже.

– 22 марта росСМИ сообщили об очередном взрыве в Курске. Он произошел в районе аэропорта.