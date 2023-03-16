В Курской области РФ полиция искала пикап с украинской ДРГ, но все оказалось местью обиженного водителя. Фото

В Курской области Российской Федерации правительство объявило план "перехват". Полиция разыскивает пикап с украинскими номерами.

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Об этом сообщают российские СМИ. В регионе очередной переполох из-за "украинской ДРГ".

На этот раз в Курской области разыскивают Volkswagen Amarok с украинскими номерами.

Изначально в российских источниках было указано, что в машине могут находиться 5 мужчин. Позже появилась информация, что среди разыскиваемых как минимум два мужчины и одна женщина. Речь идет о 21-летнем Коркишко Владимире, 34-летней Анне Бондаренко и 42-летнем Сергее Морозе.

При этом паблик публикует странное фото, где подозреваемые зачем-то позируют со своими якобы украинскими паспортами, где видны все персональные данные.

Утверждается, что подозреваемые одеты в камуфляжную форму, вооружены и планируют устроить диверсию в Белгородской области.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что информация о появлении в регионе вооруженных людей не подтверждается.

Губернатор Курской области Старовойт пока никак не комментировал происходящее.

По версии россиян, машина ехала со стороны Брянской области. В последний раз ее заметили в Орловской области в районе поселка Домаха. В соцсетях местные жители публикуют фото машин полиции и силовиков в экипировке, которых заметили в Курской области.

Как заявили в российских источниках далее, "вооружённая украинская ДРГ, которую ищут (искали) в Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях, оказалась фантазией обиженного водителя".

По информации росСМИ, план "перехват" в регионах объявили после обращения жителя первой области. Он сказал: видел подозрительный пикап с украинскими номерами, который мчался в Белгород через Орловскую область делать теракты. Спецслужбы среагировали и через некоторое время тормознули тот самый "Фольксваген-Амарок" в городе Валуйки.

"Внутри двое мужчин — безоружные и перепуганные житель Курской области и его родственник из Купянска. По их словам, ехали за вещами. После правоохранители ещё раз связались с заявителем и выяснили — мужчина просто отомстил. За то, что водитель пикапа подрезал его на дороге", – говорится в российских источниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.