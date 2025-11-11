В кустарниках, под мостами и на руинах заброшенных домов: пограничники показали, как уничтожают врагов на Лиманском направлении. Видео

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и продолжают эффективно сдерживать российские силы на Лиманском направлении. Враг пытается прорываться за переднюю линию малыми штурмовыми группами, но наталкивается на профессиональное сопротивление украинских защитников.

Об этом заявили в Telegram-каналах подразделения "Феникс" и Государственной пограничной службы Украины. В сообщениях говорится, что бойцы обнаруживают и ликвидируют оккупантов в кустарниках, под мостами и даже среди руин заброшенных домов, а также сбивают российские дроны прямо в воздухе.

"Пограничники-пилоты подразделения "Феникс" эффективно уничтожают врагов на Лиманском направлении", – отметили в ГПСУ.

Признание на самом высоком уровне

Во время своего вечернего обращения 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов подразделения "Феникс" за их работу. Глава государства отметил, что эти бойцы демонстрируют исключительное мастерство в борьбе с врагом.

"Я хочу поблагодарить каждое подразделение, всех наших воинов. Особенно сегодня я хочу отметить 414-ю бригаду"Птицы Мадьяра", 411-й полк"Ястребы" и пограничное подразделение беспилотных систем"Феникс". Большое спасибо вам, воины", – сказал Зеленский.

Лидеры среди беспилотников

По итогам октября группа "Феникс" бригады "Месть" вошла в тройку самых эффективных подразделений беспилотных авиационных систем Украины. Они заняли третье место во всеукраинском рейтинге с подтвержденным результатом в 22 710 баллов. Этот показатель стал очередным доказательством того, насколько системной и результативной является работа пограничных пилотов.

