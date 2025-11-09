Украинские пограничники уничтожили пять укрытий врага вместе с оккупантами
Бойцы государственной пограничной службы Украины вместе с другими составляющими сил обороны продолжают ликвидировать российских оккупантов. Накануне пограничники уничтожили пять укрытий врага.
Вместе с позициями была уничтожена живая сила противника. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Пограничники уничтожают врага
Вражеские позиции ликвидировали пограничники-операторы БПЛА РУБпАК "Aquila" бригады "Стальная граница". В активе украинских защитников оказались сразу 5 укрытий российских оккупантов. Вместе с этими позициями был уничтожен личный состав российской оккупационной армии.
Также в государственной пограничной службе уточнили, что кроме укрытия захватчиков была уничтожена антенна связи. Безвозвратные потери личного состава путинской армии составили 6 оккупантов. Еще трое захватчиков получили ранения.
Пограничники сожгли вражеские позиции на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что ССО уничтожили в Крыму С-400 "Триумф" и склад боеприпасов оккупантов.
Также стало известно, что британская разведка посчитала космические потери армии РФ в Украине с начала вторжения. Только в 2025 году потери армия агрессора составили около 353 тысяч человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!