Украинские пограничники уничтожили пять укрытий врага вместе с оккупантами

Бойцы государственной пограничной службы Украины вместе с другими составляющими сил обороны продолжают ликвидировать российских оккупантов. Накануне пограничники уничтожили пять укрытий врага.

Вместе с позициями была уничтожена живая сила противника. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники уничтожают врага

Вражеские позиции ликвидировали пограничники-операторы БПЛА РУБпАК "Aquila" бригады "Стальная граница". В активе украинских защитников оказались сразу 5 укрытий российских оккупантов. Вместе с этими позициями был уничтожен личный состав российской оккупационной армии.

Также в государственной пограничной службе уточнили, что кроме укрытия захватчиков была уничтожена антенна связи. Безвозвратные потери личного состава путинской армии составили 6 оккупантов. Еще трое захватчиков получили ранения.

Пограничники сожгли вражеские позиции на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ССО уничтожили в Крыму С-400 "Триумф" и склад боеприпасов оккупантов.

Также стало известно, что британская разведка посчитала космические потери армии РФ в Украине с начала вторжения. Только в 2025 году потери армия агрессора составили около 353 тысяч человек.

