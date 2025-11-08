ССО уничтожили в Крыму С-400 'Триумф' и склад боеприпасов оккупантов. Подробности тайной операции и видео

Силы специальных операций вместе с другими подразделениями атаковали объекты россиян на территории временно оккупированного Крыма. Среди пораженных целей – пусковая установка С-400 "Триумф" и склад боеприпасов

Спецназовцы отмечают, что финальную часть операции провели еще 6 октября, однако подробности не разглашали, чтобы сохранить оперативную безопасность. Об этом сообщили в Telegram-канале ССО.

В селе Уютное вблизи Евпатории подразделения Специальных операций обезвредили пусковую установку С-400 "Триумф". Оккупанты используют установку для атак по территории Украины, а также для обнаружения и сбивания воздушных целей.

Представители Движения сопротивления ССО установили координаты склада боеприпасов 18-й армии страны-агрессора в селе Удачное, вблизи Симферополя. В ночь на 6 октября украинские военные атаковали арсенал оккупантов.

Что известно о пусковой установке С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф" – российский зенитно-ракетный комплекс среднего и большого радиуса действия, принятый на вооружение в 2007 году.

Россияне заявляют, что систему разработали для поражения воздушных угроз, в частности самолетов и ракет. С-400 имеет дальность обнаружения целей до 600 км. Дальность поражения варьируется от 75 км до 400 км в зависимости от типа ракет, с максимальной высотой поражения до 30 км. Комплекс способен одновременно сопровождать до 300 целей и обстреливать до 36. Время развертывания составляет 5-10 минут. Ракеты запускаются по принципу "холодного старта".

