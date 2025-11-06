Взрыв был мощным: в ССО показали, как взорвали склад 'Шахедов' в Донецке. Видео

Воины Сил специальных операций ВС Украины показали эксклюзивное видео поражения склада с "Шахедами" во временно оккупированном врагом Донецке. Более 90% запущенных дронов ССО достигли своей цели.

Роликом в четверг, 6 ноября, пресс-служба поделилась на платформе YouTube. Отметим, что военный склад российских захватчиков взлетел в воздух вечером накануне, 5 ноября.

Это была совместная операция ССО, ракетных войск и артиллерии ВСУ, а также разведки 414 отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" СБС.

"Было нанесено огневое поражение по базе хранения, комплектования и запуска дронов типа "Шахед". Военная инфраструктура врага находилась на территории бывшего международного аэропорта", – уточнили наши защитники.

Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на камеру многочисленные очевидцы. Эти видео публиковались ранее:

Осторожно, звучит ненормативная лексика!

"Силы специальных операций продолжают нанести асимметричные действия с целью остановки военной агрессии РФ", – пообещала пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди рассказывал, что уничтожить склад дронов-камикадзе в Донецке помогла кропотливая разведывательная операция продолжительностью в несколько месяцев.

– Telegram-канал "Досье Шпиона" утверждает, что вследствие удара полностью уничтожен склад БК, склад топлива, пункт предстартовой подготовки БПЛА, повреждены узлы электроснабжения и связи. Когда произошла "бавовна", на территории аэродрома находилось до 1000 единиц дронов и более 1500 единиц боевых частей для беспилотников.

