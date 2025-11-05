Тактика 'тысячи порезов': ССО поразили ОТРК 'Искандер' и элементы ПВО врага на Курщине

В ночь на 4 октября, бойцы Сил специальных операций осуществили удачную операцию на территории Курской области. В результате слаженных действий, был поражен российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и элементы ПВО.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО 5 ноября. Машина использовалась для перевозки, заправки и подготовки ракет, которые в дальнейшем оккупанты запускали по Украине.

Детали операции

"В результате совместных действий одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения "Черная Искра" была поражена транспортно-заряжательная машина для ОТРК "Искандер", – указано в сообщении.

Результативную работу наши военные провели вблизи села Овсянниково в Курской области РФ.

Кроме того, ССО вместе с представителями "Черная Искра" уничтожили радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь", находившуюся на дежурстве вблизи села Нижний Реутец в той же Курской области.

Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах", – отмечено в сообщении.

Напомним, в конце сентября ССО провели успешную операцию на территории Ростовской области РФ, в результате которой, враг потерял две единицы техники: зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и радиолокационную станцию раннего обнаружения "Небо-У". Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил специальных операций провели успешную разведку на подконтрольной врагу территории на Северо-Слобожанском направлении. Бойцы зашли на позиции россиян и зачистили их, уничтожив всех оккупантов. Также защитники прихватили с собой документы и средства связи ликвидированных россиян.

