Воины ССО зашли на вражеские позиции и провели 'зачистку': захвачены документы и средства связи противника. Видео

Воины Сил специальных операций провели успешную разведку на подконтрольной врагу территории на Северо-Слобожанском направлении. Они зашли на российские позиции и зачистили их, уничтожив всех оккупантов.

Возвращаясь, на "память" защитники прихватили с собой документы и средства связи ликвидированных россиян. Подробности и видеокадры операции обнародовали в Telegram-канале ССО.

Что известно

Украинские спецназовцы устроили "сюрприз" захватчикам на Северо-Слобожанском направлении: зашли на позиции россиян, где, как выразились в ССО, "их не ждали".

Начиналась операция с успешной разведки операторов одного из подразделений ССО. После этого на выполнение задачи выдвинулась группа спецназовцев.

"Группа ССО прошла за границу передовых украинских позиций и незаметно зашла на подконтрольную врагом территорию. После доразведки дроном, спешлы начали прямые действия, которые неоднократно оттачивали во время тренировок и других задач. Главная огневая мощь группы, пулеметчик, обеспечил подавление огнем противника. Марксмен с оптикой уничтожил прячущихся врагов четкими одиночными выстрелами. Другая подгруппа спешелов вплотную подошла к позициям и отработала россиян вблизи", – рассказали в ССО.

Стремительное появление украинских воинов дезориентировало и испугало оккупантов. Они были полностью уничтожены.

"Группа ССО захватила документы и средства связи противника. После этого успешно провела эксфильтрацию", – добавили в ССО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, накануне, 14 октября, ВСУ отминусовали еще 1070 оккупантов.

Также враг потерял три танка, две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, 389 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 141 единицу автомобильной техники.

