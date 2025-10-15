ВСУ отминусовали еще 1070 оккупантов, два средства ПВО и более 40 артсистем армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 126 тыс. 220 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 14 октября, украинские воины ликвидировали три российских танка (всего уничтожено 11 259), две боевые бронированные машины (23 347), 43 артиллерийские системы (33 599), два средства ПВО (1 227), 389 БпЛА оперативно-тактического уровня (70 021).

Также уничтожено 141 единицу автомобильной техники и автоцистерн (64 329).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1 520 РСЗО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 3859 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку и 3 977 единиц спецтехники.

