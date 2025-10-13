Российское оккупационное войско 13 октября устроило очередной механизированный штурм в районе Доброполья (Очеретинское направление) на Донетчине. Украинские воины помешали вражеским планам и уничтожили 19 единиц техники, а также живую силу ВС РФ.

Соответствующим видео поделилась пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов". В своем Telegram-канале бойцы рассказали о тактике противника и успешном противодействии.

Что известно о попытке вражеского штурма

В наступление российские захватчики бросили 16 единиц тяжелой бронетехники (БМП, МТЛБ, танки).

Наши защитники уничтожили (подтвержденные потери):

9 боевых машин пехоты;

4 бронированных транспортера;

3 танка;

3 мотоцикла;

78 военнослужащих государства-агрессора.

Атаки происходили в направлении населенных пунктов Мирноград и Разино, основные усилия были сконцентрированы на захвате села Шахово.

"Тактика врага остается неизменной. В первой волне наступления идут мотоциклисты, за которыми выступает бронированная техника с пехотой на борту. Используя для защиты системы РЭБ (для подавления беспилотников подразделений Сил обороны Украины), колонны намеревались завезти в населенные пункты пехотинцев, которые после десантирования должны были закрепиться и впоследствии начать проводить наступательные действия", – рассказали "азовцы".

Они отражали штурм оккупантов вместе с другими подразделениями Сил обороны, прежде всего артиллерийскими расчетами бригад Вооруженных сил и экипажами Сил беспилотных систем.

"Спасибо подразделениям Десантно-штурмовых и Штурмовых войск, Национальной гвардии Украины, Сухопутных войск, Воздушных сил, Государственной пограничной службы, Сил беспилотных систем, Сил логистики и Сил поддержки, воины которых ежедневно демонстрируют мужество и профессионализм. Вместе – сила", – написала пресс-служба.

