Плащи-'невидимки' врагу не помогли: в Нацгвардии показали, как уничтожают оккупантов, и озвучили цифры. Видео

За последнюю неделю подразделения Национальной гвардии Украины нанесли значительные потери российским военным вдоль линии фронта. Украинские защитники уничтожили вражескую бронетехнику, склады боеприпасов и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко. В его официальном Telegram-канале опубликовали видео работы операторов беспилотников 13-й бригады НГУ "Хартия".

По данным Национальной гвардии, на прошлой неделе украинские гвардейцы ликвидировали 3 российских танка, 9 боевых бронированных машин, 38 единиц автомобильной техники, 2 реактивные системы залпового огня и 21 склад с боеприпасами.

Кроме того, наши защитники поразили 37 укрытий противника и взяли в плен 14 оккупантов. На опубликованных кадрах зафиксирована работа операторов БПЛА 13-й бригады "Хартия", которые обнаруживают и уничтожают вражеские цели, в том числе и военных, которые пытаются использовать так называемые "плащи-невидимки".

Напомним, украинские защитники продвинулись вблизи Купянска, на Северском направлении, разгромили оккупантов под Владимировкой и освободили Малые Щербаки на Запорожье.

Впрочем, есть успехи и у захватчиков: оккупационные войска имели продвижение на Покровском направлении и в восточной части Запорожской области.

Также за минувшие сутки бойцы ВСУ уменьшили численность российской оккупационной армии на 1140 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 123 тыс. 950 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!