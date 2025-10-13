Минус 1140 оккупантов, три танка и две РСЗО: в Генштабе озвучили свежие данные по потерям России

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1140 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 123 тыс. 950 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 12 октября, украинские воины ликвидировали три российских танка (всего уничтожено 11 251), 21 артиллерийскую систему (33 599), две РСЗО (1520), 232 БпЛА оперативно-тактического уровня (69 242).

Также уничтожены 109 единиц автомобильной техники и автоцистерн (64 043) и одна единица спецтехники (3977).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 23 345 боевых бронированных машин, 1225 средств ПВО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 3859 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе доложили о ситуации в районе Малых Щербаков на Запорожье. Там отметили, что защитники "продвинулись вперед до 3,5 км", уничтожили значительное количество оккупантов и захватили пленных.

Также сообщалось, что украинские штурмовики уничтожили вражеских пехотинцев и мотоциклы.

