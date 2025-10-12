Украинские штурмовики уничтожили вражеских пехотинцев и мотоциклы. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с их техникой на поле боя. На одном из участков фронта украинские военнослужащие ликвидировали захватчиков, которые пытались штурмовать на мотоциклах.

Врага ликвидировали с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Враг несет потери

Вражеских пехотинцев и их мотоциклы, которые решили приблизиться к линии боевого столкновения, уничтожили бойцы Третьей штурмовой бригады.

Россиян накрыли дронами в посадках, полях и укрытиях. В результате мастерской работы операторов FPV-дронов у врага не было ни единого шанса избежать наказания.

По позициях российских войск работали бойцы подразделения PNK group из роты беспилотных систем Chaos Company 2-го механизированного батальона.

Напомним, в ближайшее время российская оккупационная армия может столкнуться с дефицитом личного состава. Несмотря на такую проблему командование РФ продолжает отправлять людей в мясные штурмы и теряет в месяц около 30 тыс. оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Донецком направлении Силы беспилотных систем поразили пять танков и "Град". "Демилитаризацию" оккупационной армии украинские воины показали на видео. Также накануне россияне пожаловались на потерю вертолета Ка-52. Вместе с ним на концерт к Кобзону отправился экипаж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!