На Донецком направлении Силы беспилотных систем поразили пять танков и 'Град'. Видео

Украинские операторы 427 отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" успешно остановили наступление врага на Донецком направлении. В результате точных ударов было уничтожено пять российских танков.

Это лишило пехотные группы противника прикрытия и сорвало их наступательные действия. Об этом сообщила пресс-служба Сил беспилотных систем ВС Украины.

"На Донецком направлении операторы 427 отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" остановили штурмовые действия противника, поразив танки, чем лишили пехотные группы прикрытия и сделали невозможным дальнейшее наступление", – говорится в сообщении.

Особо отмечается результативный удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", которая вела огонь по украинским позициям. Благодаря слаженным действиям операторов огневой залп был прерван, а боевая машина уничтожена на месте.

Отмечается, что системная работа 427-го полка "РАРОГ" позволяет существенно ослабить наступательный потенциал врага и обеспечивает украинским военным тактическое преимущество на отдельных участках фронта. Командование подчеркивает, что благодаря слаженным действиям беспилотников Силы обороны остаются на шаг впереди.

