'Продвинулись вперед до 3,5 км': в Генштабе доложили о ситуации в районе Малых Щербаков на Запорожье. Видео

На Ореховском направлении штурмовым подразделениям Вооруженных сил Украины удалось улучшить тактическое положение и нанести значительные потери врагу. Это произошло в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской громаде Запорожской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там показали кадры ударов наших военных по российским захватчикам.

"В целом наши войска продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных", – отметили в Генштабе.

В Генштабе выразили благодарность бойцам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые благодаря своей храбрости и слаженности ломают планы врага и возвращают контроль над украинскими территориями.

Ранее в пресс-службе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" сообщили, что украинские штурмовики освободили населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении.

В подразделении отметили, что операция стала возможной благодаря четкой координации действий и профессионализму бойцов батальона и 33-го отдельного штурмового полка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины. За время операции украинские защитники освободили 180,8 кв. км территории Донетчины, еще 212,9 кв. км зачищено от диверсантов.

