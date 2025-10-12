Воины ВСУ подняли украинский флаг в Малых Щербаках на Запорожском направлении. Видео

Украинские штурмовики освободили населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении. Сине-желтый флаг снова развевается над селом.

Об этом сообщили в пресс-службе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В подразделении отметили, что операция стала возможной благодаря четкой координации действий и профессионализму бойцов.

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" вместе с побратимами из 33-го отдельного штурмового полка успешно провели операцию на Запорожском направлении. Населенный пункт Малые Щербаки снова находится под контролем Сил обороны Украины.

"Каждый подобный шаг – это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери. Мы продолжаем бороться за каждый метр украинской земли. И мы обязательно победим", – отметили бойцы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что контрнаступательные усилия на Добропольском направлении дают заметные результаты. Именно на Доброполье продолжается контрнаступательная операция, где удачными действиями отличились подразделения десантно-штурмовых войск и штурмовые полки.

Напомним, недавно спецназовцы уничтожили российскую ДРГ в Ямполе, отбросив врага от населенного пункта. Россияне пытались просочиться в Ямполь небольшими диверсионно-разведывательными группами. Перед оккупантами их командование ставило задачу закрепиться в населенном пункте и создать там плацдарм для дальнейших штурмовых действий.

Чтобы не дать этим планам реализоваться, в Ямполь выдвинулись группы воинов 8-го полка специального назначения имени князя Изяслава Мстиславича Сил специальных операций ВСУ: они должны были стабилизировать ситуацию и восстановить контроль над упомянутым районом.

