'Враг дорого платит за продолжение войны': Сырский рассказал о результатах ударов по России и контрнаступлении на Добропольском направлении

Ситуация на фронте остается напряженной, но подконтрольна украинским силам. Оборона Украины активна, а контрнаступательные усилия на Добропольском направлении дают заметные результаты.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский после рабочего совещания, посвященного итогам действий ВСУ в сентябре. Он отметил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составляют около 28,5 тысячи человек.

Основные усилия подразделений Сил обороны направлены на сдерживание и отбрасывание противника на угрожающих участках – в частности на Лиманском, Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Именно на Доброполье продолжается контрнаступательная операция, где удачными действиями отличились подразделения десантно-штурмовых войск и штурмовые полки.

"Впереди нас ждут новые испытания. За месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики", – указал главком.

Отдельный блок совещания был посвящен операциям по территории РФ.

"Враг дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины", – подчеркнул Сырский.

Он отметил, что в рамках программы DeepStrike в прошлом месяце количество поражений по вражеским объектам довели до 70. По его словам, одной из целей ударов является разрушение производства горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ и других составляющих военно-промышленного комплекса России – в частности переработка нефти в РФ, по оценкам, уменьшена на 21%.

"Активизируем создание нового рода войск – беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Совершенствуем систему штурмовых войск. Формируем командование Киберсил", – добавил главком.

Параллельно в ВСУ продолжаются мероприятия по оптимизации органов военного управления: завершают работу некоторые структуры (ОСУВ и ОТГ), а их функции переводятся на группировки войск, образованные на базе оперативных командований.

Командование объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

На совещании также заслушали доклады по антидроновой защите, восстановлению боеспособности подразделений, эксплуатации и ремонту техники и вопросам мобилизации. Сырский определил конкретные задачи на октябрь и подчеркнул необходимость постоянной готовности.

"Должны выстоять, сохранить Украину, ее свободу и независимость. Для этой цели Вооруженные Силы работают 24/7. Еще раз спасибо боевым собратьям и сестрам за самоотверженность, храбрость, профессионализм", – резюмировал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в сети появились данные о потерях одной из российских бригад, которая отличилась "мясными штурмами". Это подразделение оккупантов – среди "лидеров" по уровню дезертирства в российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!