Враг отброшен: Силы спецопераций уничтожили ДРГ и провели 'зачистку' в Ямполе в Донецкой области. Видео

Россияне продолжают попытки закрепиться в населенном пункте Ямполь в Донецкой области, просачиваясь туда небольшими группами. Однако создать там плацдарм для дальнейшего продвижения им не дают украинские воины.

Недавно спецназовцы уничтожили российскую ДРГ в Ямполе, отбросив врага от населенного пункта. Операцию по выявлению и уничтожению россиян показали в Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Спецназовцы отбросили россиян от Ямполя

Как рассказали в ССО, россияне пытались просочиться в Ямполь небольшими диверсионно-разведывательными группами. Перед оккупантами их командование ставило задачу закрепиться в населенном пункте и создать там плацдарм для дальнейших штурмовых действий.

Чтобы не дать этим планам реализоваться, в Ямполь выдвинулись группы воинов 8 полка специального назначения имени князя Изяслава Мстиславича Сил специальных операций ВСУ: они должны были стабилизировать ситуацию и восстановить контроль над упомянутым районом.

"Спецназовцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили группы противника, осуществили зачистку территории и не допустили дальнейшего продвижения врага. В результате слаженных действий наших воинов противник понес потери и был отброшен от Ямполя", – указано в сообщении.

В ССО основные этапы боя за Ямполь показали на видео.

Судя по опубликованным кадрам, кроме "денацификации" захватчиков, спецназовцы также пополнили обменный фонд.

"Силы специальных операций продолжают выполнять боевые задачи в самых сложных направлениях, нанося врагу точечные и эффективные удары. Ни одна попытка противника прорваться или закрепиться не останется без ответа", – заверили в ССО.

