Силы специальных операций ВС Украины провели успешную операцию на территории Ростовской области РФ. Враг потерял две единицы техники: зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и радиолокационную станцию раннего обнаружения "Небо-У".

Они превратились в металлолом в ночь на вторник, 28 сентября. Об этом в пятницу отчиталась в Telegram пресс-служба ССО.

Украинские они Сил специальных операций провели спецмероприятия во взаимодействии с повстанческим движением в РФ "Черная Искра". Два критических элемента системы ПВО врага были выведены из строя.

Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов. "Бук-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "Небо-У" обнаруживать истребители на расстоянии до 400 километров. Работа этой техники создавала большую угрозу для нашей боевой авиации в прифронтовой зоне, а также препятствовала украинским дальнобойным ударам по России.

Конкретно эти комплексы мешать Силам обороны больше не будут, подчеркнули в ССО ВС Украины.

Наши воины продолжают наносить "тяжелые и критические для противника удары, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение", подытожила пресс-служба.

