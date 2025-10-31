ВСУ отминусовали еще 970 оккупантов, по пять танков и ББМ, а также две РСЗО: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 970 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 141 тыс. 830 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 30 октября, украинские воины ликвидировали пять российских танков (всего уничтожено 11 310), пять боевых бронированных машин (23 519), 39 артиллерийских систем (34 128), две РСЗО (1533), одно средство ПВО (1233) и 648 БпЛА оперативно-тактического уровня (76 355).

Также уничтожено 37 крылатых ракет (3917) и 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн (66 111).

В целом Россия за сутки потеряла 825 единиц вооружений и техники – учитывая дроны и ракеты.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3986 единиц специальной техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что появились данные о погибших на войне против Украины наемниках из Узбекистана, которые были завербованы Россией. Сейчас точно известно о как минимум 2715 гражданах Узбекистана, которые воевали или воюют против Украины, а их количество растет из года в год. Увеличивается и убитых наемников из этой страны: идентифицирован 481 ликвидированный.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!