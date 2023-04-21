В Латвии пообещали отдать Украине все оставшиеся у нее Stinger

Латвия обязалась отдать Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. В минобороны страны пообещали доставить их как можно скорее.

Видео дня

Об этом сообщила латвийская lsm, ссылаясь на слова министра обороны страны Инару Мурниеце.

"Латвия ответила на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и приняла решение передать Украине все системы Stinger, которые еще есть в нашем распоряжении. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее", – сказала Мурниеце.

Она подчеркнула, что все Stinger, которые Рига направит Киеву, будут защищать не только свободу Украины, но и безопасность Латвии.

В то же время, министр обороны отметила, что это не означает, что Латвия полностью останется без переносных систем противовоздушной обороны. Вместо них она будет иметь более современные системы RBS, в которых траекторию снарядов можно будет менять даже после выстрела.

Инара Мурниеце также подчеркнула, что Латвия продолжает реализацию амбициозной программы обучения украинских военных.

"Нашей целью было удвоить количество украинских военных, которые учатся в Латвии в этом году по сравнению с 2022 годом. Уже сейчас мы видим, что нам удастся подготовить еще большее количество военнослужащих Вооруженных сил Украины разного уровня. Я уверена, что к концу года Латвия подготовит почти три тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины", – сказала Мурниеце.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон выделил финансовые ресурсы для ускорения поставок Украине Stinger, Javelin и управляемых ракет GMLRS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!