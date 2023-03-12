В ''ЛНР'' мобилизованных угрозами заставляют подписывать долгосрочные контракты: для этого нужен паспорт РФ

Оккупационные так называемые "власти" в Луганской области продолжают меры по принудительной паспортизации населения. Также военное руководство государства-террориста РФ требует от всех "мобилизованных" подписывать долгосрочные контракты на прохождение военной службы в армии России.

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Для выполнения преступных требований оккупанты заставляют получать местных жителей "паспорт гражданина России". Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

В случае отказа от получения "паспорта РФ", оккупанты угрожают военнослужащим и членам их семей отказом от установленных выплат и социальной защиты. В то же время около 500 женщин обратились к руководству РФ с претензией, что в так называемой "ЛНР" не действует российское законодательство.

Родственники "мобилизованных" жалуются, что военное командование государства-террориста не принимает рапорты на увольнение по возрасту у мужчин. В ОВА отмечают, что местные жители, которых принудительно "мобилизовали", пытаются вернутся домой ради того, чтобы остаться в живых.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне мобилизовали в ряды своей армии первых трех мужчин. Местных жителей забрали в войско с коммунального предприятия оккупантов "Автодор".

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на оккупированных территориях начали мобилизовать женщин из колоний. Также россияне на захваченных территориях составляют списки школьников, чтобы мобилизовать их после завершения обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия бросила на войну в Украине все силы. В том числе и студентов из "ДНР" и "ЛНР". Теперь их матери взбунтовались и требуют от министра обороны государства-террориста Сергея Шойгу вернуть сыновей с фронта.

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