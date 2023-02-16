Россияне в Мариуполе мобилизовали первых трех мужчин: их уже бросили на фронт, – Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе россияне мобилизовали в ряды своей армии первых трех мужчин. Местных жителей забрали в войско с коммунального предприятия оккупантов "Автодор".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что мариупольцев уже отправили на фронт.

"Тихо-незаметно. Учитывая, что все на предприятии молчат в надежде, что их минует эта участь, пробный запуск пушечного мяса оккупационная администрация считает успешным", – рассказал советник городского головы.

Он предупредил, что теперь такая принудительная "мобилизация" в Мариуполе будет проходить все чаще и более массово, ведь местный гауляйтер уже получил такое распоряжение от своего руководства и издал соответствующие приказы на местах.

Андрющенко призвал мужчин бежать из города. А в случае, если их уже мобилизовали россияне и обманом бросили на передовую, посоветовал сдаваться в плен бойцам Вооруженных сил Украины.

"С фронта одна дорога – на кладбище Старого Крыма, если россияне заберут в пакет. Плен лучше смерти", – подчеркнул Андрющенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе сообщали, что на оккупированных территориях начали мобилизовать женщин из колоний. Также россияне на захваченных территориях составляют списки школьников, чтобы мобилизовать их после завершения обучения.

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