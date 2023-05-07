В Луганске для ускорения принудительной паспортизации оккупанты набирают волонтеров
Российские захватчики на Луганщине не прекращают попыток паспортизировать как можно большее количество населения. Для этого они привлекают волонтеров, которые просто "за идею" должны убеждать граждан взять российский документ.
В то же время оккупанты используют гражданскую инфраструктуру под обустройство полевых госпиталей, а на фронте не прекращают попыток атаковать украинские позиции. О том, что происходит в регионе, сообщили в Facebook Луганской областной военной администрации
"Враг не оставляет попыток прорваться в Белогоровку, для ускорения принудительной паспортизации в Луганске набирают волонтеров, оккупанты обустроили на Луганщине еще один госпиталь", – кратко описал ситуацию глава ОВА Артем Лысогор.
По его словам, накануне войска РФ обстреляли Стельмаховку, Макеевку, Невское и Белогоровку. Вблизи последней они пытались найти слабые места в обороне ВСУ.
"Враг не уменьшает объем применения артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Однако украинские военные уже много месяцев не дают прорваться россиянам на этом участке. Более того, регулярно уничтожают технику и полевые склады врага, как вот недавно", – подчеркнул глава Луганщины.
Он добавил, что для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим армии РФ захватчики продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных городов и сел.
К примеру, они обустроили себе госпиталь в одном из сел Старобельского района. Там на лечении сейчас находится около 70 оккупантов.
Вместе с тем в Луганске оккупационная так называемая администрации поручила ускорить принудительную выдачу паспортов РФ жителям, особенно пожилого возраста.
"Темпы приема заявлений в городе очень низкие. Для активизации процесса оккупационные власти будут привлекать волонтеров и общественных активистов. На бесплатной основе – за идею", – говорится в сообщении ЛОВА.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на Луганщине разрыли захоронения погибших во время Второй мировой войны. Захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ, поэтому активно укрепляются, в частности роют окопы.
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