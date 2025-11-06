В Луганске нашли повешенным 'заместителя генпрокурора', назначенного Москвой. Фото

Во временно оккупированном Луганске обнаружили повешенным назначенного Москвой "заместителя генерального прокурора "ЛНР". Это Кирилл Греков из российского Ростова; "чиновник" имел напряженные отношения с "коллегами" и жителями самопровозглашенной "республики".

О смерти Грекова сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он также добавил, что факт смерти "чиновника" в так называемой "ЛНР" тщательно скрывают.

Что рассказали в Центре изучения оккупации

"В Луганске обнаружили повешенным Кирилла Грекова, заместителя генерального прокурора так называемой "ЛНР". По некоторой информации, Греков был гражданином России и назначенцем Москвы, который прибыл в регион для выполнения ключевых должностных обязанностей от имени российской власти", – отметил Петр Андрющенко.

По его данным, Греков якобы имел напряженные отношения как с местными жителями, так и с другими "чиновниками" псевдореспублики, "неоднократно попадал в конфликтные ситуации", что и привело к трагическому финалу (вероятно).

"Смерть чиновника пока скрывают от общественности. Официальные органы "ЛНР" избегают каких-либо комментариев относительно инцидента, а детали происшествия не разглашаются в "СМИ" региона", – добавил руководитель Центра изучения оккупации.

О ком речь

И действительно, никакой информации по этому поводу в "медиа" псевдореспублики нет.

Кирилл Александрович Греков – фигурант известного проекта "Миротворец". О россиянине довольно много известно. Родившись в 1981 году, подавляющее большинство жизни провел на родине – в Ростове. Там он и учился в юридическом институте, и работал.

Что интересно – начал Греков как рядовой "милиционер", но за три года дослужился до должности начальствующего состава ГУ МВД России по Ростовской области. А оттуда практически мгновенно был переведен еще выше – в ростовское отделение следкома уже в качестве прокурора.

После двух лет в следкоме Греков в 2010 году попал на чуть более низкую должность в южной транспортной прокуратуре Ростова, где также довольно быстро с младшего прокурора отдела "дослужился" до должности главного прокурора (даже получил медаль Ягужинского "За заслуги").

В "ЛНР" был "назначен" в конце 2022 года сразу на должность "заместителя прокурора".

