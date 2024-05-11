В Луганской области бойцы 3-й ОШБр захватили в плен замкомандира роты и старшего сержанта 752-го полка РФ. Видео

Украинские воины из рядов 3 ОШБр в Луганской области пленили двух российских захватчиков, когда оккупанты попытались штурмовать украинские позиции вблизи Райогородки. Один из них, старший сержант, являлся замкомандиром роты 752 полка вооруженных сил РФ.

Пленным повезло: в отличие от 28 своих товарищей они остались жить, а не лежат брошенными в украинской посадке. Видео с оккупантами сразу после попадания в плен и общения с командиром 2 механизированного батальона бригады с псевдо "Вар" появилось в Telegram-канале подразделения.

"Третья штурмовая взяла в плен замкомандира роты и старшего сержанта 752-го полка РФ! Россиян захватили у н.п. Райгородка на Луганщине бойцы 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады. При попытке штурмовать наши передние позиции противник был разбит и 28 оккупантов – безвозвратно уничтожены", – говорится в сообщении.

На видео один из пленных, заместитель командира взвода старший сержант Иван Семенов рассказывает, что убивать украинцев приехал из Орла. Другой, представившийся Вячеславом Гусевым из Владимирской области, свое звание не называет.

Оба уверяют, что в Украину приехали, потому что были мобилизованы.

Семенов также рассказывает об обстоятельствах, при которых попал в плен. Он был уверен, что командование их отправило "закрепиться" на новых позициях. На самом же деле – и дальнейшие события это подтвердили – эту российскую штурмовую группу бросили на "обнуление". О чем "Вар" пленных и проинформировал.

"Я вам скажу так: из всей вашей группы, которая заходила, вам на сегодня повезло больше всех. Также хочу вам сказать, что нам вы нужны больше, чем своему руководству страны, своему командованию. Потому что вас отправили "обнулиться", а нам вы нужны по меньшей мере для обменного фонда. Что еще из хорошего? Вы не умрете. И вас попытаются поменять. Как минимум, вас не убьют. Скорее всего, несколько позже покормят и переодеваются. Ты "300"? Тогда мы тебя сейчас еще и подлечим", – говорит командир пленным россиянам на видео, обращаясь, в частности, к Семенову, у которого ранена правая рука.

Он также извещает обоих оккупантов о том, что в посадке, которую они опрометчиво отправились штурмовать, навсегда остались 28 трупов захватчиков.

"Думаешь, их кто-то будет когда-нибудь забирать?" – риторически интересуется "Вар".

Напомним, ранее в Украине показали письмо, которое должно раскрыть глаза родственникам пленных оккупантов. В проекте "Хочу жить" презентовали документ-обращение, датированный 1 августа 2022 года, которым Украина обратилась к российской стороне с предложением о налаживании совместной гуманитарной деятельности в вопросах военнопленных. В документе оговаривалось все – от создания справочного агентства и единой базы списков до проведения обменов.

Однако Россия полностью проигнорировала эти гуманитарные инициативы и продолжает делать это сейчас.