В Луганской области оккупанты в одном из боев потеряли сотню кадровых военных, у ВСУ – ни одного раненого, – Гайдай

Бойцы Сил обороны освободили очередной населенный пункт в Луганской области. При этом для врага бои за это село отметились колоссальными потерями среди кадровых военных.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что для украинских военных такие результаты стали поводом для вдохновения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россияне перебросили туда кадровых военных, так вот, сто человек они там потеряли. А у наших защитников не было ни одного раненого", – отметил руководитель региона.

Гайдай предполагает, что такой контраст – не случайность, а результат четко спланированной и отработанной операции. В дальнейшем Силы обороны будут придерживаться этой тактики.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты бросают своих кадровых военных на направлении Сватово – Кременная. Однако и такой "профессионализм" оккупантов не помогает врагу в достижении своих целей.

Также, по словам Гайдая, успехи ВСУ на этом направлении оценили даже в США. Сейчас линия фронта постепенно приближается к Кременной.

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