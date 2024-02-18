В Луганской области оккупанты завершают подготовку к массовой принудительной мобилизации: списки уже составлены

На временно оккупированной части Луганской области оккупанты готовятся к началу массированной принудительной мобилизации. Списки мужчин, которых захватчики планируют пустить на "пушечное мясо", уже составлены.

Сейчас местные приспешники государства-агрессора ждут лишь завершения выборов президента в РФ. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

После очередного "переизбрания" Владимира Путина на пост президента РФ на оккупированной части Луганщины захватчики планируют приступить к массированной принудительной мобилизации мужчин, добровольно или по принуждению получивших паспорта РФ.

"Подготовительные мероприятия в так называемой "лнр" продолжаются. Так, в Должанске уже состоялось заседание соответствующей рабочей группы. Там уже составили базу данных подлежащих мобилизации мужчин среди тех, кто получил российское гражданство. Вся информация с паспортных столов систематизирована", – отметил Лысогор.

Также он рассказал об очередном проявлении цинизма так называемых "освободителей". Так, в разрушенной дотла оккупационными войсками Попасной россияне взялись за "развитие туризма". Соответствующие объявления распространяются в сети.

"В город начали пускать туристов за определенную сумму денег. Также предлагают ночлег в уцелевшей многоэтажке. Экскурсия по достижениям "русского мира", – резюмировал глава Луганской ОВА.

Напомним, в феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу, согласно заявлениям российских пропагандистов, посетил командный пункт оккупационной армии РФ в Луганской области. Как считают аналитики ISW, эта поездка связана с тем, что в армии РФ взялись за переоценку своих наступательных возможностей. Ведь несмотря на все усилия оккупантов, на линии Купянск – Сватово – Кременная россияне имеют более чем скромные достижения.