В Луганской области российский снайпер убил пожилую женщину, которая шла за водой, – Гайдай

Российские военные террористы продолжают стирать с лица земли населенные пункты в Луганской области. В Новоселовском Сватовского района снайпер вражеской армии убил пожилую женщину, которая вышла за водой.

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Об этом рассказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российская артиллерия здесь расстреляла каждый дом, системно уничтожив улицу за улицей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Пенсионерка, которая была убита, не хотела эвакуироваться, потому что не имела родных и не знала, куда ехать. Она приняла решение оставаться дома. Кроме нее, в селе больше не было людей.

Гайдай предположил, что снайпер мог даже не понять, в кого стреляет – просто "снял" фигуру в темноте. Поэтому ситуация с безопасностью на деоккупированных территориях до сих пор сложная, обстрелы не прекращаются.

Напомним, деоккупация Луганской области от российских захватчиков официально началась. В настоящее время воины ВСУ уже освободили от оккупантов шесть населенных пунктов региона. Чтобы не мешать работе наших военных, он не озвучил, какие именно деревни были зачищены от врага.

"Рекомендую жителям Луганщины, которые сейчас в оккупации, уехать подальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями", – написал Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на временно оккупированной территории Луганской области из больниц принудительно выписывают гражданских пациентов. Оставить медучреждения заставляют даже тех, кто еще не закончил лечение;

– оккупанты не прекращали своих атак по Украине в день объявленного ее властями "Рождественского перемирия" 6 января. Наверное, таким образом враг пытался использовать в своей пропаганде тезис о вероломности Украины, ведущей боевые действия в день великого церковного праздника.

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