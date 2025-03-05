В Мариуполе монумент российским захватчикам хотят построить до 9 мая: работы продолжаются. Фото

В оккупированном и уничтоженном россиянами Мариуполе Донецкой области до 9 мая хотят успеть построить монумент "Мариуполь – город воинской славы". Он будет посвящен российским захватчикам.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Этот пропагандистский объект оккупанты строят возле парка Петровского.

На данный момент работы по созданию монумента активно продолжаются – в горсовете показали кадры с места событий.

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты создают в Мариуполе монумент с гербом РФ. В январе были начаты работы по обустройству фундамента.

"Захватчики планируют возвести гранитную колонну на постаменте увенчанную гербом россии. Кроме того, на стелле монумента планируют изобразить российских захватчиков, которые в 2022 году уничтожали мирный Мариуполь", – сообщили в Мариупольском городском совете.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне начали строить мемориал в память о погибших захватчиках. Жителей города это возмутило, ведь память убитых во время войны мариупольцев так никто и не почтил.

Тем временем от идеи восстановления "Азовстали" российские оккупанты отказались. На месте уничтоженного предприятия захватчики намерены открыть индустриальный парк.

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