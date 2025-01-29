Оккупанты создают в Мариуполе монумент с российским гербом: всплыли подробности. Фото

Российские оккупанты создают в Мариуполе монумент с гербом РФ. В настоящее время начаты работы по обустройству фундамента.

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Об этом сообщают в Telegram-канале Мариупольского городского совета, 29 января. Все работы планируют окончить к 9 мая.

"Монумент "Мариуполь – город воинской славы" строится на площади между парком Петровского и заводоуправлением бывшего машиностроительного завода "Азовмаш", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на площади напротив парка убрали старые плиты, а территория строительства ограждена забором. До 9 мая оккупанты планируют установить гранитную колонну на постаменте, увенчанную гербом России.

"Таким образом, монумент хотят сделать еще одним символом российской оккупации ", – отметили в Мариупольском горсовете.

Напомним, в августе 2024 года стало известно, что в Мариуполе продолжается строительство нового театра на месте бывшего драматического театра, разрушенного в результате авиаудара войск РФ 16 марта 2022 года. Тогда, во время бомбежки, в театре прятались сотни мирных жителей, включая детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года, в горсовете Мариуполя опубликовали видео центра города, который до российского вторжения был сердцем культурной и экономической жизни. Сейчас там все находится в заброшенном состоянии.

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