Оккупанты возводят новое здание на месте театра в Мариуполе, где погибли дети: там собираются играть российские представления. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе продолжается строительство нового театра на месте бывшего драматического театра, уничтоженного в результате авиаудара российских войск 16 марта 2022 года. Тогда во время бомбардировки в театре прятались сотни гражданских лиц, включая детей.

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По данным местных властей, под завалами погибли около 300 человек. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Сейчас на месте трагедии активно ведутся строительные работы. Фото с места событий, появившихся в местных пабликах, показывают, что новые стены будущего театра уже почти возведены. оккупанты планируют завершить строительство до конца года.

"В новом театре будут играть российские представления. И это после того, что именно россияне 16 марта 2022 сбросили на здание драматического театра авиабомбы, когда там прятались сотни семей с детьми. Многие погибли…" – отметили в горсовете.

16 марта 2022 года авиабомба, сброшенная российскими войсками, уничтожила драматический театр, в котором находились около тысячи гражданских лиц. Вход в театр был обозначен заглавными буквами "Дети", что подчеркивало присутствие в нем многочисленных детей.

Строительство нового театра на месте этой жуткой трагедии является очередным преступлением России.

Напомним, в сети показали, как при оккупации выглядит центральный рынок Мариуполя. Объект практически полностью разрушен и не работает.

Ранее сообщалось, что россияне запустили железную дорогу, которая соединяет временно оккупированный Мариуполь с российским Ростовом-на-Дону и проходит через Гранитное/Маловодное. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донбасса активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".