Оккупанты тайком запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь: это может повлиять на логистику на фронте

Россияне тайком запустили достроенную железную дорогу, соединяющую временно оккупированный Мариуполь с российским Ростовом-на-Дону и проходящую через Гранитное/Маловодное. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донетчины активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".

Видео дня

Учитывая, что по незаконно построенной оккупантами железной дороге уже поехали грузовые вагоны с неизвестным содержимым, не исключено, что россиянам удалось существенно улучшить военную логистику – настолько, насколько они и представить не могли, пока РФ с оккупированными территориями соединял только Крымский мост. О тревожных тенденциях сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он написал о "нехороших новостях", которые заключаются в запуске россиянами достроенной железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполь через Гранитное/Маловодное. Запуск оккупанты осуществили без лишней помпы, узнать о нем удалось благодаря мониторингу и фиксации движения через ключевые железнодорожные станции, происходящее со среды, 31 июля.

В частности, отметил Андрющенко, на станции Асланово активисты движения сопротивления заметили сцепленные в две сплотки четыре магистральных тепловоза, окрашенные в цвета российской железной дороги (РЖД) с прицепленными грузовыми вагонами. Вагоны заполнены и частично накрыты, что именно они перевозят и по какому маршруту курсируют, украинским партизанам установить пока не удалось.

На станции Кальчик зафиксирован один магистральный тепловоз в цветах РЖД.

На станции Сартана было замечено семь пассажирских вагонов в цветах РЖД с указанием "Екатеринбург". Андрющенко добавил, что пассажиров в этих вагонах не было, под прикрытием гражданских перевозок оккупанты осуществляли тестовый прогон по новой железной дороге.

"Все это, а также определенные детали, которые не имею права раскрывать из соображений безопасности источников и инсайдеров, указывают на единственный факт. Молча и тайно, без анонсов и красных лент железная дорога запущена. Это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян. И не говорите об "альтернативе Крымскому мосту". Это ошибка. Это самостоятельная автономная ветвь, которая на сегодняшний день имеет большую пропускную способность и мощность, чем Крымский мост", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что на строительство железной дороги у россиян ушло около 13 месяцев. Зимой Силам обороны с помощью ударов удалось на два месяца замедлить работы, еще месяц захватчики потеряли из-за диверсии украинских партизан в Кальчикском карьере.

Также он поблагодарил украинцев в оккупации, которые, рискуя собственными жизнями, передавали информацию о замысле оккупантов и ходе строительства этой железной дороги.

"Вы – лучшие в мире", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Напомним, ранее стало известно, что оккупированный Мариуполь "отстраивает" компания по орбите внука экс-генпрокурора России Юрия Чайки.

Предприятие осуществляет ремонт подъездов, замену электрощитовых, работы по остеклению и тому подобное, однако местное население не удовлетворено качеством работ.