Оккупированный Мариуполь "отстраивает" компания из орбиты внука экс-генпрокурора России Юрия Чайки: всплыли подробности
Оккупированный Мариуполь "отстраивает" компания с орбиты внука бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Предприятие осуществляет ремонт подъездов, замену электрощитовых, работы по остеклению и т.п., однако местное население не удовлетворено качеством работ.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, компания "Премиум" взялась "отстраивать" дома в Орджоникидзевском районе, на улицах Олимпийской и Азовстальской. Соучредителем этой компании является гражданин РФ Вячеслав Кобец.
Как выяснили "Схемы" и "Бюро" в совместном расследовании, ООО "Премиум" с декабря 2023 было перерегистрировано в оккупированном Луганске по российскому законодательству, до этого предприятие работало в российском Ульяновске.
Кобец является председателем правления группы компаний "МБК", занимающихся, в частности, железнодорожными перевозками, торговлей и строительством.
В эту группу входит компания "Первая гранитная мастерская", выпускающая тротуарную и фасадную плитку в Новосибирской области РФ. Бизнес-партнер Кобца в "Первой гранитной мастерской" – Сергей Чайка.
Это 22-летний внук эксгенпрокурора РФ Юрия Чайки, установили расследователи.
Сергей Чайка является совладельцем десяти компаний в РФ, проводящих разнообразную деятельность: выращивание зерновых, предоставление в аренду транспорта, услуги в сфере дизайна, строительства и другое.
Как писал OBOZ.UA, захваченный Россией украинский Мариуполь в 2024 году похож на города российского юга, где хозяевами себя чувствуют кадыровцы, буряты, тувинцы и выходцы из Средней Азии. Одни приехали работать на стройке, другие открыли собственный бизнес. Также мигранты просто приезжают отдыхать, развлекаться и грабить.
При этом в Мариуполе растет число конфликтов с мигрантами из РФ. По данным оккупантов, только гастарбайтеров во временно оккупированном городе более 30 тысяч. Недавно в сеть попало видео конфликта на пляже, который вспыхнул между местными жителями и уроженцем Чечни на пляже.
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