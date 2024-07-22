Оккупированный Мариуполь 'отстраивает' компания из орбиты внука экс-генпрокурора России Юрия Чайки: всплыли подробности

Оккупированный Мариуполь "отстраивает" компания с орбиты внука бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Предприятие осуществляет ремонт подъездов, замену электрощитовых, работы по остеклению и т.п., однако местное население не удовлетворено качеством работ.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, компания "Премиум" взялась "отстраивать" дома в Орджоникидзевском районе, на улицах Олимпийской и Азовстальской. Соучредителем этой компании является гражданин РФ Вячеслав Кобец.

Как выяснили "Схемы" и "Бюро" в совместном расследовании, ООО "Премиум" с декабря 2023 было перерегистрировано в оккупированном Луганске по российскому законодательству, до этого предприятие работало в российском Ульяновске.

Кобец является председателем правления группы компаний "МБК", занимающихся, в частности, железнодорожными перевозками, торговлей и строительством.

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В эту группу входит компания "Первая гранитная мастерская", выпускающая тротуарную и фасадную плитку в Новосибирской области РФ. Бизнес-партнер Кобца в "Первой гранитной мастерской" – Сергей Чайка.

Это 22-летний внук эксгенпрокурора РФ Юрия Чайки, установили расследователи.

Сергей Чайка является совладельцем десяти компаний в РФ, проводящих разнообразную деятельность: выращивание зерновых, предоставление в аренду транспорта, услуги в сфере дизайна, строительства и другое.

Как писал OBOZ.UA, захваченный Россией украинский Мариуполь в 2024 году похож на города российского юга, где хозяевами себя чувствуют кадыровцы, буряты, тувинцы и выходцы из Средней Азии. Одни приехали работать на стройке, другие открыли собственный бизнес. Также мигранты просто приезжают отдыхать, развлекаться и грабить.

При этом в Мариуполе растет число конфликтов с мигрантами из РФ. По данным оккупантов, только гастарбайтеров во временно оккупированном городе более 30 тысяч. Недавно в сеть попало видео конфликта на пляже, который вспыхнул между местными жителями и уроженцем Чечни на пляже.

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