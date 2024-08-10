Как выглядит сейчас центр оккупированного Мариуполя: в сети показали местный рынок. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе продолжает царить беспорядок и хаос. Кремлевские пропагандисты цинично рассказывают о восстановлении города, но на самом деле Мариуполь по-прежнему стоит в руинах.

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В сети показали, как при оккупации выглядит центральный рынок. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

На видео показали, в каком состоянии находится центральный рынок во временно оккупированном Мариуполе. Объект практически полностью разрушен и не функционирует.

Прилавки и торговые павильоны превратились в груды металла и камни. При этом российские пропагандисты продолжают нагло врать, что с приходом "русского мира" украинский город якобы развивается и процветает.

"Центральный рынок находится в самом бывшем Центре Мариуполя сейчас. Сколько было шума о ремонте, но нет. Вот оно. Настоящее. Не очень походе на бьющую ключом жизнь", – написал Андрющенко.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе 4 августа произошел масштабный пожар. Предварительно, объект, который использовался ВС РФ, подожгли.

Ранее сообщалось, что россияне запустили железную дорогу, соединяющую временно оккупированный Мариуполь с российским Ростовом-на-Дону и проходящую через Гранитное/Маловодное. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донетчины активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".