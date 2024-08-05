В оккупированном Мариуполе произошел пожар на военной базе захватчиков: всплыли подробности. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в воскресенье, 4 августа, произошел масштабный пожар. Предварительно, объект, который использовался ВС РФ, подожгли.

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Возгорание зафиксировано на территории бывшего хладокомбината. Там российские захватчики обустроили свою военную базу. Деталями от движения "Спротив. Маріуполь" поделилась пресс-служба горсовета в Telegram.

Столб черного дыма 4 августа видели жители разных районов Мариуполя. "Поджог организовали местные партизаны", – заявили представители городского совета.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко указал координаты объекта: 47.177975, 37.568491.

На своем канале в Telegram он намекал, что поджог помог организовать один из оккупантов, который пошел на сотрудничество с украинскими партизанами. "Кое-кто из россиян немного разбогател", – написал Андрющенко.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце июля активисты украинского сопротивления во временно оккупированном поселке Гранитное под Мариуполем провели еще одну удачную операцию. Они ликвидировали вражеский склад боеприпасов.

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