В оккупированном Мариуполе произошел пожар на военной базе захватчиков: всплыли подробности. Видео
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в воскресенье, 4 августа, произошел масштабный пожар. Предварительно, объект, который использовался ВС РФ, подожгли.
Возгорание зафиксировано на территории бывшего хладокомбината. Там российские захватчики обустроили свою военную базу. Деталями от движения "Спротив. Маріуполь" поделилась пресс-служба горсовета в Telegram.
Столб черного дыма 4 августа видели жители разных районов Мариуполя. "Поджог организовали местные партизаны", – заявили представители городского совета.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко указал координаты объекта: 47.177975, 37.568491.
На своем канале в Telegram он намекал, что поджог помог организовать один из оккупантов, который пошел на сотрудничество с украинскими партизанами. "Кое-кто из россиян немного разбогател", – написал Андрющенко.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце июля активисты украинского сопротивления во временно оккупированном поселке Гранитное под Мариуполем провели еще одну удачную операцию. Они ликвидировали вражеский склад боеприпасов.
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