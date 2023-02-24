В Мариуполе очередной ''хлопок'': в центре города раздался взрыв и началась детонация

24 февраля вечером в Мариуполе Донецкой области был зафиксирован очередной взрыв. Вероятно попадание по позициям оккупантов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

"В центре Мариуполя – взрыв. Вероятно, прилет по позициям оккупантов. Ждем подтверждения информации", – написали в сообщении.

Немного позже звуки детонации подтвердились – ВСУ поразили склад БК российских оккупантов.

Кроме того, взрывы подтвердил и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Звук взрыва. Одиночный. С эпицентром по линии Кирова – Новоселовка-Тополиная. После взрыва город наслаждается звуками детонации БК. Хорошо", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после "бавовны", посетившей оккупантов во временно захваченном Мариуполе в ночь на 23 февраля, российские военные начали перетаскивать по городу боеприпасы в другие места и искать новые тайники для личного состава. Однако вряд ли им удастся остаться незамеченными.

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