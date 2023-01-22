В Мариуполе под носом у оккупантов передали привет ВСУ. Фото

Мариупольцы, которые уже много месяцев находятся в российской оккупации и выживают в нечеловеческих условиях, ждут Вооруженные сил Украины. И не устают напоминать об этом российским оккупантам: на днях в городе появилась надпись "Слава ВСУ".

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Неизвестные смельчаки оставили ее под самым носом у захватчиков: на заборе у казармы российских захватчиков. Фотографию из оккупированного города показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь! Доброе утро еще одного дня, который приближает нашу победу!" – подписал фото Андрющенко.

Напомним, накануне стало известно, что в Мариуполе партизаны ликвидировали российских оккупантов. Активисты движения сопротивления рассказали, что заметили машину с российской символикой возле Центрального рынка города, которая "слишком спокойно парковалась". После чего "белый рено с русней" взлетел на воздух.