В Мариуполе прогремели взрывы в районе порта, куда оккупанты стянули технику: захватчики подняли в небо авиацию

В оккупированном Мариуполе 7 февраля прогремели взрывы. По сведениям местных жителей, "бавовна" произошла в Приморском районе, куда оккупанты недавно завезли боевую технику и системы ПВО.

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Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Там, куда недавно оккупанты завезли технику и ПВО", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Андрющенко, после взрывов в небе над Мариуполем появилось большое количество вражеской авиации.

Советник мэра также рассказал, что громкие звуки были слышны и в Кальмиусском районе города, однако некоторые перепутали с дымом пылевое облако – результат сноса 12-этажного дома возле гостиницы "Дружба".

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