В Мелитополе на заводе ''Гидромаш'', где разместились российские оккупанты, произошла ''бавовна''. Фото и видео

В ночь на 8 января во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия мощных взрывов. После этого несколько часов подряд происходила детонация снарядов.

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Взрывы были на захваченном оккупантами заводе "Гидромаш", где они разместили очередную военную базу. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам городского головы, после серии взрывов последовала детонация снарядов. Дым над захваченным террористами заводом клубился даже утром.

На данный момент пока неизвестно, сколько личного состава и техники путинской армии было утилизировано в результате ночной "бавовны".

"Слишком громко было на захваченном раш***ами заводе Гидромаш, где они разместили очередную военную базу. Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила окна соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром. Ждем подробностей, скольким оркам и вражеской технике навредило курение", – написал Федоров.

Напомним, 6 января во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе также прогремел взрыв. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 января во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области российских террористов посетила "бавовна". Взрывы прогремели между поселком Мирное и селом Пивничное;

– военный эксперт, полковник Сергей Грабский считает, что ВСУ способны на молниеносный прорыв в Мелитополь. Это направление выглядит наиболее перспективной зоной, где подразделения оккупационных войск могут потерпеть новое поражение.

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