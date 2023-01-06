В Мелитополе очередная ''бавовна'': взрывы прогремели в районе железнодорожного вокзала

В Сочельник 6 января во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе прогремел взрыв. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

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Об этом со слов местных жителей в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. В России уже также подтвердили "бавовну" в захваченном россиянами городе.

"Взрыв прогремел в Мелитополе", – сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Напомним: во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные начали рыть окопы прямо во дворах домов. Очевидно, готовятся к наступлению ВСУ.

Это не первый случай, когда оккупанты прикрываются мирными жителями в этом городе – раньше они превратили несколько школ в свои казармы. Кроме того, путинские войска продолжают "обживаться" в украденных квартирах и домах горожан.

Также очевидцы сообщили, что в Мелитополе появилась военная техника российских солдат с новым обозначением на кузове. Прежде такого символа не было в перечне знаков захватчиков, и это вызвало удивление у населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 января во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области российских террористов посетила "бавовна". Взрывы прогремели между поселком Мирное и селом Пивничное;

– военный эксперт, полковник Сергей Грабский считает, что ВСУ способны на молниеносный прорыв в Мелитополь. Это направление выглядит наиболее перспективной зоной, где подразделения оккупационных войск могут потерпеть новое поражение.

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