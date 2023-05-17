В Мелитополе оккупанты поощряют местных воевать против Украины: обещают деньги и льготы. Фото

Российские оккупанты распространяют в украинском Мелитополе листовки с призывами примкнуть к армии агрессора и воевать против родной страны. За это обещают платить в рублях, при чем отдельные выплаты якобы будут за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов, уничтоженную военную технику и захваченные Leopard, Abrams, Challenger и HIMARS.

Видео дня

Соответствующая "реклама", которая распространяется на временно оккупированной территории, попала в распоряжение OBOZREVATEL. Враг также пытается соблазнить население "дополнительными социальными льготами и гарантиями".

Агрессор о реалиях войны против Украины не сообщает, зато врет о "выгодах", которые якобы обязательно получат участники "СВО".

Среди них – "статус ветерана", кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и прочее. Отдельными пунктами также выделено "бонусы", которые получит семья, если участника войны против Украины "задвухсотят".

Источник нашего издания сообщил, что такие листовки захватчики распространяют среди гражданского населения Мелитополя:

Как оккупанты собираются реализовывать свои обещания, если параллельно они прорабатывают план побега с юга Украины, не уточняется.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские захватчики продолжают воровать зерно на временно оккупированной части Запорожской области. Зерновые россияне вывозят на территорию страны-агрессора по железной дороге, автотранспортом и по морю.

– При этом гауляйтер Евгений Балицкий жалуется, что для наращивания масштабов воровства ему не хватает 600 товарных вагонов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!