В Мелитополе оккупанты поощряют местных воевать против Украины: обещают деньги и льготы. Фото
Российские оккупанты распространяют в украинском Мелитополе листовки с призывами примкнуть к армии агрессора и воевать против родной страны. За это обещают платить в рублях, при чем отдельные выплаты якобы будут за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов, уничтоженную военную технику и захваченные Leopard, Abrams, Challenger и HIMARS.
Соответствующая "реклама", которая распространяется на временно оккупированной территории, попала в распоряжение OBOZREVATEL. Враг также пытается соблазнить население "дополнительными социальными льготами и гарантиями".
Агрессор о реалиях войны против Украины не сообщает, зато врет о "выгодах", которые якобы обязательно получат участники "СВО".
Среди них – "статус ветерана", кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и прочее. Отдельными пунктами также выделено "бонусы", которые получит семья, если участника войны против Украины "задвухсотят".
Источник нашего издания сообщил, что такие листовки захватчики распространяют среди гражданского населения Мелитополя:
Как оккупанты собираются реализовывать свои обещания, если параллельно они прорабатывают план побега с юга Украины, не уточняется.
Как писал OBOZREVATEL:
– Российские захватчики продолжают воровать зерно на временно оккупированной части Запорожской области. Зерновые россияне вывозят на территорию страны-агрессора по железной дороге, автотранспортом и по морю.
– При этом гауляйтер Евгений Балицкий жалуется, что для наращивания масштабов воровства ему не хватает 600 товарных вагонов.
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