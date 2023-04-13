В Мелитополе оккупанты раздают газеты с планами эвакуации перед контрнаступлением ВСУ. Фото

Оккупанты не скрывают своего страха перед контрнаступлением ВСУ. Они уже начали подготовку к отступлению. В частности, в оккупированном Мелитополе раздают газеты с планами эвакуации россиян.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Запорожская Сечь " и обнародовал соответствующие фото и видео.

Как видно из кадров, оккупанты в жилетах "Волонтеры Za Россию" раздают прохожим газеты под названием "Славянская правда". На первой полосе этой макулатуры захватчиков размещен план эвакуации из Мелитополя.

В тексте оккупанты подчеркивают, что в случае контрнаступления ВСУ россиянам необходимо уехать из города. Им обещают, что "власть" якобы обеспечит эвакуацию воздухом, землей и морем.

Отмечают, что ключевыми маршрутами эвакуации являются:

Геническ – Симферополь – Керчь – Новороссийск / Краснодар;

Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Ростов-на-Дону.

Несмотря на обещание обеспечить эвакуацию всеми видами транспорта, оккупанты тут же предупреждают, что уехать удастся не всем из-за "ряда трудностей и преград", среди которых называют нехватку транспорта и проблемы с аэропортами.

"Организация массовой эвакуации россиян из опасных зон неизбежно связана с рядом трудностей и преград. Одной из них является недостаточная подготовка транспортных средств для перевозки большого количества людей. Также могут возникнуть проблемы с доступом к военным и гражданским аэропортам, которые могут быть закрыты", – отмечают оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, за две недели ВСУ уничтожили на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетело в воздух на территории Мелитополя.