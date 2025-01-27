В стране-агрессоре России пригрозили Западу, если тот отправит на территорию Украины миротворцев без разрешения Москвы. Мол, тогда эти военные станут "законной целью" для россиян.

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Такой "акт дипломатии" принадлежит Родиону Мирошнику, послу по особым поручениям министерства иностранных дел РФ. В своем Telegram-канале 26 января он прокомментировал обсуждения, которые идут в Германии, на счет участия в миротворческой миссии.

Мирошник обиделся: мол, никто не говорил о миротворцах, когда готовилось украинское контрнаступление и формировалась танковая коалиция для поставок ВСУ техники.

"Тогда к чему прикидываться, что попытки выдумывания "миротворцев" совсем не для установления мира, а лишь попытки псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения?!" – возмутился представитель Кремля.

Высокопоставленный российский дипломат пригрозил атаками на миротворческие силы.

"Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, – военная цель с вполне понятными последствиями", – выдал он.

Напомним: министр обороны Германии Борис Писториус не исключил идею отправки своих военных в будущую буферную зону в Украине в случае окончания войны. Но обсуждать этот вопрос нужно только тогда, когда "настанет время".

Какое замечание украинский философ т писатель Петр Кралюк сделал на счет миротворцев в нашей стране – читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. Это будет залогом их эффективности.

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