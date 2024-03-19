В минобороны Франции опровергли российский фейк об отправке 2000 своих военных в Украину – заявление

Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выдал, что Франция якобы готовит контингент для отправки в Украину. Он даже назвал цифру в 2000 военных и заявил, что они "станут легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил". В Париже отреагировали на его слова.

Там заверили, что слова Нарышкина не соответствуют действительности. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице министерства вооруженных сил Франции в соцсети Х.

"Информация, озвученная Сергеем Нарышкиным, директором российской внешней разведки, является частью систематической массовой дезинформации, широко используемой Россией", – говорится в сообщении.

В министерстве призвали к "максимальной бдительности" для того, чтобы избежать "любого использования такого рода маневра".

Отметим, что заявление Нарышкина во вторник, 19 марта, было распространено российскими пропагандистскими СМИ. Он сказал, что на начальном этапе подразделение французских сил якобы будет состоять из около 2000 военных.

"Французское воинское подразделение на Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию русского мира с мечом", – выдал Нарышкин.

Как сообщал OBOZ.UA, французский президент Эммануэль Макрон сказал, что для Франции будут "прямые последствия", если Российская Федерация победит Украину в войне. Неизвестно, где остановится империалистическая Россия, поэтому "наши демократии всегда нужно защищать".

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