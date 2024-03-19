"Угроза существует": Макрон объяснил последствия для Франции в случае победы России в Украине

Для Франции будут "прямые последствия", если Российская Федерация победит Украину в войне. Неизвестно, где остановится империалистическая Россия, поэтому "наши демократии всегда нужно защищать".

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Марсель, передает TF1. Такие высказывания прозвучали через три недели после того, как политик не исключил будущую отправку войск Запада на украинскую территорию.

В этом вопросе "необходима осведомленность", сказал он. "Я думаю, важно, чтобы наша молодежь понимала, что такое конфликт в Украине", – заявил Макрон. Он подчеркнул, что война всего в 1500 км от границ Франции. "Это очень мало", – сказал президент.

"Если бы Украина пала, если бы мы решили покинуть ее [...], последствия были бы для нас прямыми. Потому что где бы остановилась империалистическая держава, если бы она могла подойти так близко к нам?" – задал вопрос Макрон, имея ввиду Россию.

"Наши демократии всегда нужно защищать... Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защитить Республику", – подытожил он.

В комментарии телеканалу TF1 французский президент попытался успокоить европейцев. "Мы никогда не поведем наступление, мы никогда не возьмем на себя инициативу", – пообещал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Макрон объяснил, что своими заявлениями об отправке войск в Украину он пытался избежать эскалации войны. Однако сейчас он "не выступает с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".

– В Белом доме заявили, что Макрон, как лидер суверенного государства, имеет полное право публично выражать свою точку зрения касательно идеи присутствия западных военных в Украине.

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