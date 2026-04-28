В Минобороны испытали новое поколение ударных FPV-дронов: готовится поставка в войско. Фото

В Украине испытали новое поколение ударных FPV-дронов, которые уже в ближайшее время могут начать массово поставлять на фронт. Часть из них полностью выполнила все задачи в условиях, максимально приближенных к боевым.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. По его словам, тестирование провели совместно с кластером Brave1.

В испытаниях приняли участие разработки от восьми украинских производителей, а к развитию этого направления также приобщен советник по эффективности БпЛА Сергей Стерненко.

Во время тестов дроны преодолевали расстояние до 25 километров и поражали цели даже под воздействием различных типов РЭБ. Часть беспилотных систем полностью выполнила все задачи, что открывает путь к их быстрому внедрению в войска.

"Наша задача – максимально быстро масштабировать эти технологии в армии и обеспечить ускоренную поставку, чтобы подразделения получали эффективные инструменты сразу после подтверждения результата", – подчеркнул Федоров.

Как отметил глава Минобороны, для этого была упрощена кодификация, чтобы сократить путь от разработки до фронта, а также изменен подход к формированию потребностей: 80% ресурса направляют на эффективные решения по данным с поля боя, 20% – на новые технологии.

"Для каждого класса БпЛА формируем отдельную методику тестирования. К испытаниям привлекаем всех производителей, чьи решения еще не контрактует государство. Если дрон подтверждает эффективность в боевых условиях – сразу запускаем процесс контрактирования и масштабирования. Именно по такой модели состоялось тестирование нового типа FPV", – добавил чиновник.

В Минобороны отмечают, что такая модель позволяет быстро масштабировать успешные решения и поставлять подразделениям эффективное оружие без лишней бюрократии.

"Внедряем инновации в армии, чтобы побеждать врага в каждом технологическом цикле и, по заданию президента, защитить небо, остановить врага на фронте и нанести удар по экономике России", – подчеркнул Федоров.

